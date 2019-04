Europäische Zentralbank 500-Euro-Schein wird nicht mehr gedruckt

Der 500 Euroschein wird am 26. April in Deutschland zum letzten Mal ausgegeben.

Solche Pläne gibt es nicht, diese Ängste sind haltlos. Vor allem wir Deutsche lieben ja unser Bargeld. Wir bezahlen immer noch 77,9 Prozent bar und gehören damit zu den Spitzenreitern in der EU. Der 500er wird vielmehr deshalb abgeschafft, weil die Europäische Zentralbank illegale Geschäfte verhindern will – also Schwarzarbeit, Drogengeschäfte und alles was da noch so dazu gehört. Werden solche kriminellen Machenschaften in bar abgewickelt, sind sie für Ermittler schwierig nachzuverfolgen.