31 Sorten im Test Reis, Reis, Baby - aber sechsmal "Mangelhaft"

Der Name "Basmati" bedeutet übrigens "duftend", und gerade der Duft und das Aroma sind es, die viele Reis-Fans am Basmati so schätzen. Doch können die Produkte in unseren Supermärkten diesen Erwartungen wirklich gerecht werden? Ist die Qualität der Ware so hochwertig wie es die Aufmachung der Verpackungen häufig verspricht? Das wollte jetzt die Stiftung Warentest wissen und hat für ihr September-Heft 31 Basmati-Produkte getestet. Das Ergebnis: ziemlich durchwachsen.