Zahlen und Fakten zum Mannheimer Maimarkt

Der Mannheimer Maimarkt

Der Maimarkt in Mannheim ist eigenen Angaben zufolge die größte regionale Verbrauchermesse Deutschlands. In diesem Jahr beginnt er am 27. April und endet am 7. Mai. An der Tageskasse zahlen Erwachsene 8,50 Euro und Kinder 5 Euro. Die etwa 1.400 Aussteller auf dem Riesengelände auf dem Mühlfeld im Osten der Stadt präsentieren rund 20.000 Produkte, so die Maimarkt-Pressestelle. Zum ersten Mal wurde der Maimarkt den Angaben zufolge 1613 ausgerichtet, als der Stadt Mannheim die Marktprivilegien verliehen wurden.