Tatjana Geßler ist Tierarzttochter und liebt Tiere. Deshalb lebt sie vegan. In sozialen Netzwerken wie Facebook muss sie dafür harsche Kritik einstecken.

SWR-Moderatorin Tatjana Geßler macht kein Geheimnis daraus, wie sehr ihr Tiere am Herzen liegt. In sozialen Netzwerken ist sie sehr aktiv und hat viele Fans. Auch im Gläsernen Studio des SWR auf dem Maimakt stehen sie am Samstag Schlange, um ein Autogramm zu bekommen.

Tatjana Geßler ist überzeugte Veganerin

Gleichzeitig muss die SWR-Moderatorin aber auch unverschämte Kommentare ertragen. Der Grund: Manche Menschen verstehen nicht, warum sie vegan lebt. Geßler ist von ihrer Lebensweise trotzdem zutiefst überzeugt.