Nach Corona-Pause: Maimarkt Mannheim steht in den Startlöchern

Der SWR ist nach zwei Jahren Corona-Pause 2022 wieder auf dem Mannheimer Maimarkt vertreten. Das Programm unter anderem mit Gästen aus der Region kommt traditionell aus dem Gläsernen Studio.

Vom 30. April bis zum 10. Mai findet die Verbrauchermesse in diesem Jahr statt. Allerdings in deutlich verkleinerter Form. Nach Angaben der Veranstalter werden 800 Aussteller in 31 Hallen mit dabei sein. Vor der Pandemie waren es rund 1400 Aussteller in 47 Hallen.

Mit der Verkleinerung möchte man auch breitere Gänge und großzügigere Distanzen ermöglichen. Auch weil es auf dem Gelände und in den Hallen keine Maskenpflicht geben wird.

Spannendes Programm des SWR

Der SWR wird an den elf Messetagen ein spannendes Programm anbieten. Vielfältige Gäste aus der Region sind genauso zu erleben wie prominente SWR-Moderatorinnen und Moderatoren. Und: Wir bringen den gesamten SWR nach Mannheim - per interaktiver Entdeckungsreise bei SWR Virtuell.

Außerdem sind traditionell die journalistischen Volontäre mit dabei, die ein multimediales Programm erstellen, unter anderem für das Maimarkt-Radio, den Instagram-Kanal "Backstage" des SWR sowie unter swr.de/maimarkt.

SWR-Fernsehstudio vor Ort erleben

Wer das SWR Fernsehen bisher nur vom Bildschirm kennt, der kann auf dem Maimarkt direkt neben dem Gläsernen Studio die Perspektive wechseln. Ob im Nachrichtenstudio, bei der Landesschau, im Nachtcafé, bei Kaffee oder Tee, im Marktcheck-Studio oder draußen im Schwarzwald vor dem Fallers-Bauernhof - all das kann man erleben. Wie genau? Wer vorbei kommt, der findet es heraus.