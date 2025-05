Deutschland steht auf Platz 11 der Rangliste "Pressefreiheit weltweit". Wir diskutieren wie es dem Lokaljournalismus in der Rhein-Neckar-Region geht.

Die Regionale Medienlandschaft wird vertreten durch Ralph Kühnl, Chefredakteur des Rhein Neckar Fernsehens (RNF), Florian Karlein, Chef der Lokalredaktion des Mannheimer Morgens und durch die Leiterin des SWR Studios Mannheim Dagmar Schmidt. Gemeinsam mit SWR Journalist Jakob Sax diskutieren sie die Relevanz des Lokaljournalismus in der Region.

Der Maimarkt ist eine ideale Gelegenheit dafür, darüber ins Gespräch zu kommen. Auf dem Mannheimer Mühlfeld komme man mit denen in Kontakt, für die täglich Programm gemacht wird, sagt Dagmar Schmidt, Leiterin des SWR Studios Mannheim. Daher wolle der SWR hier präsent sein und mit den Besucherinnen und Besuchern in Kontakt kommen.

RNF Chefredakteur Ralph Kühnl setzt auf objektive Berichterstattung, stößt dabei aber gelegentlich auf Hürden. Er selbst erlebt immer öfter, dass gerade Firmen oder Verbände nur noch ihre Pressetexte veröffentlicht sehen wollen. Das Interesse an einem tatsächlichen Austausch und journalistisch fundierter Berichterstattung gehe zurück, stellt er fest. Ein möglicher Grund dafür sei, dass die Unternehmen von Social Media gewohnt seien, ihre Botschaften ungefiltert platzieren zu können.

Für die Glaubwürdigkeit ist es sehr wichtig, aus unterschiedlichen Perspektiven, mit verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten und mit einer redaktionellen Vielfalt zu berichten.

Wie wichtig es ist, kompetente Leute vor Ort zu haben, fällt auch dann auf, wenn ein Katastrophenfall eintrifft. In Mannheim war das zuletzt bei der Amokfahrt vom Rosenmontag der Fall. Gerade in solchen Momenten wird die Relevanz von Lokaljournalismus deutlich: Was die Reporter berichten, verbreitet sich in ganz Deutschland. Florian Karlein (Mannheimer Morgen) bekräftigt, wie wichtig es ist, dass Journalistinnen und Journalisten vor Ort sind und ihre Eindrücke mit der Welt teilen.

Lokaljournalismus sorgt für Meinungsvielfalt vor Ort

Unter den Menschen sein und viele verschiedene Perspektiven abbilden – das geht eben nur, wenn man auch vor Ort ist. Der Lokaljournalismus in der Rhein-Neckar-Region lebt von Reporterinnen und Reportern, die täglich mit ihrer Arbeit für die Pressefreiheit sorgen.