Regenwetter hin oder her – die Besucher sind begeistert. "Also ich finde es richtig klasse. Das Wetter spielt zwar nicht so nicht so mit, aber trotzdem ist es mal wieder schön, unter den Leuten zu sein und wieder alles so zu genießen und zu sehen, was es an Neuigkeiten gibt. Richtig toll!", sagt Klaus Altmann aus Maxdorf.