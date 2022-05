Rechtsexperte Frank Bräutigam: Schwierige Entscheidungen einfach erklären

per Mail teilen

Komplizierte juristische Themen einfach erklären. Das ist der Job von Frank Bräutigam. Er ist der Rechtsexperte vom SWR und arbeitet für die ganze ARD, direkt aus Karlsruhe.

Als Frank Bräutigam am Freitag die Maimarkt-Bühne verlässt, kommen direkt Menschen auf ihn zu und haben Fragen. Ob Mietrecht oder Streit mit den Nachbarn, alle hoffen, dass er sich damit auskennt. Gerade Leute aus dem Freundes- und Bekanntenkreis würden immer mal nach Rat fragen - aber helfen könne er oft nicht. Denn: Jura ist eben Detailsache.

NSU-Prozess und Schokohasen

Frank Bräutigam erklärt und berichtet für ARD und SWR, wenn es um die großen und auch oft schwierigen Fälle geht. Der NSU-Prozess oder der Mord an Regierungspräsident Walter Lübke, das sind die Themen, die er begleitet hat. Manchmal ist es aber auch harmloser. Dann geht es zum Beispiel um Schokohasen. Damals klagte der Schokoladenhersteller Lindt, weil eine andere Firma einen Schokohasen ebenfalls in Gold einhüllte. Ist der Goldhase ein exklusives Lindt-Produkt? Ja, entschied damals der Bundesgerichtshof. Insgesamt ist er damit immer aktuell: "Alle wichtigen politischen Themen, die erst in Berlin sind, kommen zeitversetzt dann auch nach Karlsruhe".

Frank Bräutigam: Jura verständlich machen

Teilweise sind die Themen auch so kompliziert, dass er sie nur oberflächlich erklärt, so Bräutigam. Sonst könne es schnell zu verwirrend werden. Gerade, wenn es um die Europäische Union, Europäische Zentralbank oder das Wahlrecht geht, dann werde es schnell sehr schwierig. "Da können wir nicht jedes Detail erklären", so Frank Bräutigam. Dazu gehört auch, den Jura-Sprech verständlich zu machen. "Unsere Aufgabe ist, aus diesen ganz langen Sätzen einfache Dinge zu machen". Mit dem Format "Sofa-Richter" bringt Bräutigam Jura-Themen auch schon Schulkindern näher.