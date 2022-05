Fürs Frühstück oder die Mittagspause, in der Schule oder auf der Arbeit. Inspiration von SWR1 Pfännlekoch Eberhard Braun. Hier gibt es die Rezepte zum Nachlesen.

Statt in der Kantine essen einfach am Abend vorher für die Mittagspause selbst vorkochen. Das geht besonders einfach und günstig, erklärt SWR1 Pfännlekoch Eberhard Braun im Maimarkt-Radio. Er selbst kocht den ganzen Maimarkt über am Stand von "Schmeck den Süden" schwäbische Rezepte in neuen Variationen.

Das Frühstück kann man schon am Vorabend zubereiten. Besonders einfach geht Porridge, auf deutsch Haferbrei. Zusammen mit frischen Obst ein leckeres Frühstück.

Für die Mittagspause empfiehlt Eberhard Braun einen Schichtsalat im Weckglas. Ein altes Gurkenglas funktioniert genauso gut. Zusammen mit gekochten Kichererbsen ein vollwertiges Mittagessen.