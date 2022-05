Sonja Lawson von der Firma "Restube" erklärt auf der Bühne im Gläsernen Studio, wie das kleine Utensil bei allen Aktivitäten am und im Wasser für mehr Sicherheit sorgen kann. Dabei handelt es sich um eine Art Ballon, der leer und zusammengerollt um die Hüfte getragen wird. Löst man es aus, füllt sich der Ballon durch eine integrierte CO²-Kartusche und gibt Auftrieb, wenn man im Wasser in Not gerät.