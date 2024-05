Halbzeit auf dem Maimarkt in Mannheim: Die Veranstalter haben eine erste positive Bilanz gezogen. Rund 122.000 Menschen haben die Messe bislang besucht - 2.000 mehr als im vergangenen Jahr.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Besucherzahlen damit leicht angestiegen. Die Maimarktleitung zieht ein positives Zwischenfazit: Das Ausstellerangebot sei nochmals vergrößert worden, hieß es am Donnerstag. Vor einem Jahr seien es noch etwas mehr als 1.000 Aussteller auf der Messe gewesen, in diesem Jahr sei die Zahl auf 1.135 gestiegen.

Aussteller und Maimarktleitung zufrieden

Laut Maimarktgeschäftsführer Jan Goschmann sind auch die Ausstellerinnen und Aussteller bislang ziemlich zufrieden. Für viele Menschen sei der Maimarkt die optimale Gelegenheit, um sich zu informieren. Nach Angaben der Aussteller steigt vor allem die Nachfrage der Besucher nach qualitativ hochwertigen Produkten.

Der Geschäftsführer des Maimarkts Mannheim, Jan Goschmann SWR

"Es läuft auf jeden Fall besser als im vergangenen Jahr - und da lief es schon wirklich gut. Das freut uns natürlich sehr.

Großes Angebot auf dem Maimarkt

Das könnte auch am überwiegend warmen und sonnigen Wetter gelegen haben, das viele Besucher angelockt hat. Am Maifeiertag waren rund 35.000 Besucher auf der Messe. Für manche spielt das Wetter aber nicht die entscheidende Rolle. Besucherin Andrea Böhm beispielsweise kommt seit Jahren auf den Maimarkt. Sie freut sich über das vielfältige Angebot auf der Messe: "Wo finden Sie denn so eine Auswahl? Wir wollten dieses Mal eigentlich nichts kaufen, aber wir sind ja noch am Anfang", sagt sie lachend.

Positive Zwischenbilanz der Polizei

Die gute Stimmung der Besucherinnen und Besucher teilt auch die Polizei. Bislang habe es lediglich zwei kleine Diebstahlsdelikte gegeben. Das ist nach Angaben der Behörde eine sehr gute Bilanz bislang für eine so große Veranstaltung. Auffällig sei, dass in diesem Jahr viele Menschen mit dem Fahrrad zum Maimarkt anreisen.

