Rezept zum Gründonnerstag Leckere Suppe aus neun Kräutern

Der Gründonnerstag liegt in der christlichen Karwoche, in der das Fastengebot der Katholischen Kirche besonders gilt. Fleischlose Suppen waren deshalb in der Woche vor Ostern beliebt. Dass eine "Neunkräutersuppe" traditionell an Gründonnerstag gegessen wurde, hängt sicher mit dem hohen Wirkstoffgehalt von jungen Kräutern zusammen, die am Ende der Fastenzeit dem Körper wieder Energie gaben.