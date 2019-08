Nachspeise Kürbiskernparfait auf Zwetschgenkompott

Kürbiskern-Parfait:

Die Kürbiskerne in einer Pfanne ohne Fett anrösten, bis ein angenehmer Duft entsteht. Rausnehmen und in eine Schüssel geben. Den Zucker in der heißen Pfanne bei mittlerer Hitze karamellisieren, die Kürbiskerne dazugeben und glasieren. Die Kerne auf einem mit Öl gefettetes Blech abkühlen lassen. Den Kürbiskrokant in eine Gefriertüte geben und mit einem Fleischklopfer oder Topfboden grob zerstoßen und dann mit dem Mixer fein mahlen.