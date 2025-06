Der Versicherer Element Insurance ist im Insolvenzverfahren. Über 300.000 Versicherten wurde der Vertrag gekündigt, Schadensfälle nicht mehr ausgeglichen. Was sollten Kunden nun tun?

Element, das sollte die schnelle, kundenorientierte, günstige Versicherung sein. Gegründet in Berlin, mit Start-up-Anstrich und moderner IT - ein Hoffnungsträger der Branche. Dabei war Element ein sogenannter White-Label-Versicherer: Ein Produkt ohne eigene Marke, verkauft unter dem Namen anderer.

Element entwickelte lediglich die Versicherungen - etwa für Tiere, Wohngebäude oder Unfälle - und trat als Risikoträger auf. Vertrieben wurden die Produkte aber von diversen Partnerunternehmen unter deren Namen. Darunter Versicherungen, aber auch sogenannte Assekuradeure - Makler, die eigene Versicherungsprodukte entwickeln und anbieten.

Günstige Produkte mit ungeahntem Risikofaktor

Theoretisch eine gute Idee, denn ohne das Vertriebsgeschäft konnte Element günstiger arbeiten und damit günstige Produkte anbieten. Und die Partner konnten schnell fertige Pakete anbieten, ohne selbst das Risiko zu tragen. Oder eine schlechte Idee?

Denn was für Unternehmen effizient ist, kann für Kunden zum Risiko werden: Wer ist zuständig bei Problemen, Vermittler oder Risikoträger? Und: Servicequalität und Bearbeitung hängen gleich von zwei Unternehmen ab. Zahlen muss am Ende nur einer: der Risikoträger.

Und der ist mittlerweile insolvent; schon am 20. Dezember 2024 hatte die Element Insurance AG bei der Bundesfinanzaufsicht (BaFin) die Überschuldung gemeldet. Die BaFin beantragte daraufhin Ende Dezember das vorläufige Insolvenzverfahren; mittlerweile läuft die geregelte Insolvenz.

Und es zeigen sich die Probleme, vor allem für die Kunden: Viele wussten nicht, dass Element Insurance der Risikoträger ihrer Versicherung war und sie nun von der Insolvenz betroffen sind. Nur wer den Versicherungsvertrag genau durchliest, erkennt, dass es sich um ein White-Label-Produkt handelt, und wer tatsächlich Risikoträger ist.

"Ein Gefühl der Ohnmacht” überkommt Betroffene der Element-Insolvenz

Genau so erging es auch Vanessa G.. Die Personalentwicklerin, deren vollständiger Name der ARD-Verbraucherredaktion bekannt ist, möchte anonym bleiben. Sie steckt mitten in einem Verfahren gegen ihren früheren Arbeitgeber. Der hatte ihr im Januar nach 19 Jahren im Betrieb gekündigt.

Erst kurz darauf erfuhr G., dass eine Kollegin in gleicher Position bei ihrer Kündigung eine Abfindung erhalten hatte. Die Gekündigte wollte das so nicht hinnehmen und sich dagegen wehren, notfalls vor Gericht. Und: Sie war bei einem Partnerunternehmen, bei dem die Element Insurance AG als Risikoträger fungierte, rechtsschutzversichert.

Bei einer telefonischen Erstberatung empfahl ihr Element eine Anwältin, doch wenig später hieß es: Eine Kostenübernahme sei wegen des vorläufigen Insolvenzverfahrens nicht möglich. Die Versicherte blieb auf 540 Euro Anwaltskosten sitzen.

Vor Gericht ging sie in der Folge ohne Anwältin, die konnte sie sich ohne die Kostenübernahme durch die Rechtsschutzversicherung nicht leisten. Ein Gefühl der Ohnmacht, so beschreibt die Personalerin das gleichzeitige Wegfallen von Job und Versicherung: "Das war dann schon ein wenig wie Teppich unter den Füßen wegziehen."

Jetzt Policen checken und neu versichern

Vanessa G. hatte sich zwar schnellstmöglich um eine neue Absicherung bemüht, allerdings hatte diese aufgrund vertraglicher Regelungen keine rückwirkende Wirkung. Versicherungsmaklerin Cornelia Frankenberg dagegen hatte Glück: Sie wechselte frühzeitig den Risikoträger ihrer Kundinnen und Kunden und konnte so Versicherungslücken vermeiden. Denn einige ihrer Kunden hatten existenzsichernde Versicherungen mit Element als Risikoträger. Zum Beispiel Wohngebäudeversicherungen, teils für leerstehende Immobilien oder Scheunen. “Wenn das abbrennt, geht das richtig ins Geld und dann ist eine ganze Existenz verloren”, so Frankenberg.

Sie verfolgte also die Strategie: Lieber doppelt versichert als gar nicht. Innerhalb von zehn Tagen, so die Versicherungsmaklerin, sei es ihr gelungen, für die betroffenen Kunden neue Versicherungen abzuschließen - ohne Element Insurance als Risikoträger.

Dieses Vorgehen empfiehlt Philipp Opfermann von der Verbraucherzentrale NRW allen Versicherten, die eine existentiell wichtige Versicherung, etwa Wohngebäudeversicherung oder Haftpflicht, mit Element als Risikoträger hatten. “Da sollten keine Lücken im Versicherungsschutz bestehen”, so sein Rat.

Philipp Opfermann, Verbraucherzentrale NRW SWR

Ansprüche auf dem Insolvenzportal geltend machen

Seit März läuft das offizielle Insolvenzverfahren der Element Insurance, alle Versicherungsverträge sind zum 2. April gekündigt worden. Hunderttausende Versicherte sind seitdem vom Insolvenzverwalter darüber informiert worden, wie sie ihre Ansprüche geltend machen können.

Diese konnten nämlich bis zum 27. Mai kostenlos auf dem Insolvenzportal des Versicherers gemeldet werden. Über 11.000 Forderungen sind hier in den ersten sechs Wochen nach der Freischaltung eingegangen.

Nach Fristablauf ist eine Forderungsanmeldung jetzt nur noch kostenpflichtig möglich. Eine Anleitung, wie die Forderung gestellt werden kann , findet sich online auf den Seiten des Insolvenzportals.

Diese Versicherungen sind Kooperationspartner

Ebenfalls auf dem Insolvenzportal ist eine umfangreiche Liste mit allen Kooperationspartnern der Element Insurance hinterlegt, darunter etwa Signal Iduna, HDI oder Bavaria Direkt.

So können Versicherte sehen, ob ihre Versicherung mit Element als Risikoträger gearbeitet hat, und im Zweifelsfall den Versicherungsvertrag daraufhin überprüfen.

Erstes Versicherungsunternehmen dieser Größenordnung insolvent

Der Insolvenzverwalter spricht von einem Verfahren mit historischem Ausmaß: Das “(…) ist seit Inkrafttreten der Insolvenzordnung im Jahr 1999 auch das erste Versicherungsunternehmen dieser Größenordnung, das im Rahmen eines Insolvenzverfahrens abgewickelt werden muss." Denn potenziell sind zwischen 300.000 und 400.000 ehemaliger Kundinnen und Kunden betroffen.

Der Versicherer Element Insurance ist im Insolvenzverfahren. SWR

Ob alle ehemalige Element-Versicherte entschädigt werden? Unklar. Denn noch ist offen, wie viel Geld am Ende überhaupt an die Geschädigten ausgezahlt werden kann.

Auf Anfrage der ARD-Verbraucherredaktion schreibt der Insolvenzverwalter, dass die Ansprüche quotal, also anteilig, bedient würden, sollte das Sicherungsvermögen zur vollständigen Regulierung aller Schäden nicht ausreichen.

Für Versicherungsmaklerin Frankenberg die wahrscheinlichste Variante. Sie kann sich nicht vorstellen, dass es eine komplette Entschädigung für alle geben wird.

Dennoch hofft sie auf einen Lerneffekt - auf allen Seiten: “Die Versicherer haben gelernt, dass es vielleicht gar nicht so gut ist, immer nur billig, billig anzubieten.” Sie glaubt, dass sich der hart umkämpfte Versicherungsmarkt “von diesem Preiskrampf” verabschieden müsste - und die Versicherungen stattdessen die Serviceleistungen für die Kunden in den Vordergrund stellen sollten. Die Assekuradeure hätten gelernt, dass ein Produkt gut kalkuliert sein muss - und die Kunden würden in Zukunft vielleicht genauer hinschauen, so ihre Hoffnung.

Hat die BaFin zu spät auf den Fall Element reagiert?

Tobias Strübing, Anwalt für Versicherungsrecht, ist weniger pragmatisch. Für ihn stellt sich die Frage, ob die Bundesfinanzaufsicht (BaFin) als Aufsichtsbehörde rechtzeitig im Fall Element reagiert hat.

“Hätte sie nicht vielleicht schon viel, viel früher diesen Insolvenzantrag stellen müssen im Interesse des Verbraucherschutzes ?”, so Strübing auf Anfrage der ARD. Wenn sich nach Abschluss des Insolvenzverfahrens herausstellen würde, dass die Versicherungsansprüche zum Teil oder gar nicht gedeckt sind, weil das Sicherungsvermögen nicht ausreicht, müsse man diese Frage stellen.

Auf Nachfrage der Redaktion sieht die BaFin das anders. Die Finanzaufsicht habe “(...) unverzüglich nach Bekanntwerden der Überschuldung einen Insolvenzantrag gestellt.”

Außerdem habe sie darauf hingewirkt, dass kurzfristig das Neugeschäft eingestellt und das Sicherungsvermögen aufgestockt wird.

Doch zu möglichen Warnzeichen vorab äußert sich die BaFin nicht. Der Grund dafür? Die gesetzliche Verschwiegenheitspflicht.