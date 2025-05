per Mail teilen

Flug-Flatrates und Mitgliedschaften bei Reiseportalen sollen Urlaubsbuchungen günstiger machen. Doch Ermäßigungen sind selten. Verbraucherschützer warnen vor den Lockangeboten.

Auf den ersten Blick klingt es verlockend. Es scheint so als würde man regelmäßig viel Geld sparen: Da bucht man einen Flug, ein Hotel oder einen Mietwagen – aber günstiger. Sogar eine Reiseversicherung gibt es gratis zur Buchung dazu. Oder bestimmte Sitzplätze können kostenlos reserviert werden. Solche und ähnliche Vorteile bieten einige Reise- und Flugportale an. Für eine Jahresgebühr um die 80 Euro oder mehr.

Verbraucherschützer waren vor unklaren Bedingungen und Preisen

Das größte Problem daran ist - laut dem Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland: die Preise und Bedingungen für solche Abos und Mitgliedschaften sind oft nicht klar.

Verbraucherinnen und Verbraucher bekommen teils unbewusst ein kostenloses Probe-Abo. Dann rutschen sie später in ein kostenpflichtiges Abo, ohne es zu ahnen und zu wollen.

Kleine Ermäßigung beim ersten Mal und dann nie wieder

Kunden werden bei Recherchen oder Buchungen auf Internetportalen angeblich ganz "exklusive Angebote" gemacht. Ein Anbieter verspricht: Man könne mit der Mitgliedschaft "mehr als Sparen": Das Problem: Bei der ersten Buchung gibt es eine kleine Ermäßigung. Das ist psychologisch geschickt. Der Kunde freut sich.

Bei weiteren Buchungen ist man aber immer im falschen Zeitraum oder Zielgebiet. Ermäßigungen werden kaum angezeigt - und wenn nur für Flüge oder Reisen, die nicht in Frage kommen.

Bestpreisgarantie für Flüge und Hotels oder wir zahlen die Preisdifferenz doppelt zurück.



Das Kündigen der Abo-Verträge ist nicht immer so einfach, wie es sein könnte. Teils wird ein Anruf verlangt – oder zumindest der Eindruck erweckt, so gehe eine Stornierung am schnellsten.

Wenige Strecken in Flug-Flatrates

Die Verbraucherschützer warnen auch vor sogenannten Flug-Flatrates zu einem Festpreis:

Oft seien nur wenige Strecken inbegriffen – und kaum attraktive Ziele.

Außerdem sei das Buchen meist erst kurzfristig möglich, nur wenige Tage vor Abflug, also ohne Planungssicherheit.



Eine weitere Kostenfalle sind Gepäckstücke: Normales Handgepäck und aufgegebene Koffer kosten extra.

Wichtige Infos wie so oft im Kleingedruckten

Das Europäische Verbraucherzentrum rät: Wer sich für Abonnements und Mitgliedschaften bei Reise- und Flugportalen interessiert, sollte genau das Kleingedruckte lesen. Achten Sie darauf, wann und wie lange sich ein Vertrag verlängert und welche Kosten anfallen. Wer ungewollt in ein Abo rutscht, sollte innerhalb von 14 Tagen sein gesetzliches Widerrufsrecht nutzen. .