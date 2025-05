Professionelle Zahnreinigung: nur teuer oder auch sinnvoll?

per Mail teilen

Das Geschäft mit der professionellen Zahnreinigung boomt: Bis zu 30 Millionen Menschen in Deutschland machen sie jährlich. Aber wer braucht die teure Reinigung wirklich?

Zahnstein entfernen, die Zähne reinigen und polieren, und am Ende gibt es eine Schicht Fluorid für den Zahnschmelz drauf - so läuft eine professionelle Zahnreinigung ab. Das Ziel: Die Zahngesundheit fördern und erhalten.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Beläge auf den Zähnen, die sogenannte Plaque, bildet sich ziemlich schnell neu. Und zwar nach spätens zwei Wochen, sagt Christof Dörfer, Professor für Zahnerhaltung am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel. Und bis zur nächsten Zahnreinigung in sechs oder zwölf Monaten ist es dann noch lange hin.

Patientinnen und Patienten müssen richtig putzen in der Zwischenzeit

Und bis dahin? Muss jeder selbst Hand anlegen, sagt Professor Dörfer.

"Die Zeit zwischen den Zahnreinigungen müssen Sie selbst irgendwie überbrücken. Das geht natürlich nur, wenn tatsächlich Sie selbst sehen können, wo die Probleme sind und wenn Sie eine konkrete Anleitung bekommen, wie Sie diese Probleme beheben."

Dazu kann zum Beispiel gehören, dass man anders putzen muss als bisher, dass man die Zahnzwischenräume nicht vergisst oder eine bestimmte Zahnpasta benutzt.

Für wen ist eine professionelle Zahnreinigung sinnvoll?

Grundsätzlich kann jeder eine professionelle Zahnreinigung beim Zahnarzt machen – aber ist sie überhaupt für alle gleichermaßen notwendig? Die Neigung zur Bildung von Zahnbelägen oder sogar Karies ist bei jedem unterschiedlich. Ernährung, Lebenswandel, der PH-Wert des Speichels oder auch die eigene Mundflora sind Einflussfaktoren, sagt Professor Dörfer.

"Die wissenschaftliche Grundlage zur Zahnreinigung ist recht dünn. Es gibt nur sehr wenige und schlechte Studien. Man kann die Patienten einfach schlecht in Kategorien einordnen - in die, die es brauchen, und die, die es nicht brauchen."

Wie teuer darf eine professionelle Zahnreinigung sein?

Die Kosten für eine Zahnreinigung sind nicht ohne: Sie liegen zwischen gut 50 Euro und rund 176 Euro. Wie hoch der Preis genau ist, liegt im Ermessen der jeweiligen Zahnarztpraxis.

Einen gesetzlichen Rahmen gibt es aber trotzdem und zwar die Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ). Demnach können pro Zahn ab 1,57 Euro bis hin zu 5,51 Euro angesetzt werden. Wie teuer es letztlich wird, hängt unter anderem davon ab, wie aufwendig die Reinigung ist und wie viele Zähne der Patient hat, sagt der Zahnarzt Björn Ralf.

Darum sind die Kosten für eine Zahnreinigung so unterschiedlich

Aber was genau macht eine professionelle Zahnreinigung aufwändiger? Das liegt zum einen an der Zahnstellung: Stehen die Zähne sehr verschachtelt, kommt die Zahnarzthelferin schlecht dran. Zum anderen sorgen viele Beläge und viel Zahnstein für einen längeren Reinigungsprozess.

Das heißt: Wer regelmäßig, gründlich und vor allem auch richtig Zähne putze und pflege, könne bei der Zahnreinigung am Ende ein bisschen Geld sparen, so Zahnarzt Björn Ralf.