Egal ob sie Berliner, Kreppel, Krapfen oder Pfannkuchen heißen: Eine Pistazien-Creme als Füllung ist Dubai-Trend. Die Zubereitung in der Heißluftfritteuse soll Kalorien sparen.

Berliner sind sehr anfällig dafür, von jedem vermeintlichen oder echten Trend gekapert zu werden: Es gibt sie nicht nur im grünen Dubai-Style - en vogue sind auch Füllungen mit Latte Macchiato oder Limette-Cheesecake.

Der Phantasie sind bei dem Hefeteig-Gebäck kaum Grenzen gesetzt. Man sieht Karibik-Berliner, Pudding-Kreppel, Kirschlikör-Krapfen neben den Klassikern: Kreppel gefüllt mit roter Marmelade, Pflaumenmus oder auch einfach zur Variante ganz ohne Füllung.

Dubai oder Dönerfleisch? - Berliner erleben viele Trends

Geschmackssache sind die Variationen mit kuriosen herzhaften Füllungen: von Mett über Fleischkäse bis Dönerfleisch. Solche Trends sind meist nur eine Saison beliebt. Deswegen sieht man kaum noch den Aperol-Spritz-Berliner. Der Eierlikör-Berliner ist dagegen ein Evergreen.

Kreppel haben viele Kalorien in sich

Ein Kreppel wird in Pflanzenfett oder Butterschmalz ausgebacken. Das ist also eine ziemlich nahrhafte Angelegenheit. Das Hefegebäck hat deshalb meist schon ohne Füllung etwa 300 Kalorien pro Stück. Wenn dann auch noch eine fette Glasur obendrauf ist, oder die Füllung besonders zuckrig ausfällt, dann können es aber auch mal locker 400 bis 500 Kalorien sein. Das ist also keinesfalls eine Diät-Mahlzeit.

Zubereitung in der Heißluftfritteuse

Deswegen wird der Berliner auch gerade von einem anderen Trend gekapert: Laut Internet ist die Zubereitung in der Heißluftfritteuse (auch Airfryer genannt) angesagt. Das spart jede Menge Fett, und damit auch viele Kalorien. Echte Narren und Fastnachter können damit aber wahrscheinlich nur wenig anfangen. Denn sie wissen: Als Grundlage fürs ausgelassene Feiern muss es besonders fettig und kalorienreich sein.