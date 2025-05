Geklautes Handy orten: Polizei oft machtlos

Was, wenn das Smartphone plötzlich weg ist? Moderne Handys lassen sich präzise orten, sogar, wenn sie ausgeschaltet sind. Doch nicht immer kann man dadurch ein gestohlenes Handy wiederbekommen. Oft sind der Polizei die Hände gebunden.

René Wegener aus Köln hat sein Handy in einem Wagen von Uber verloren. Mit einem zweiten Gerät konnte er es orten. "Aufgrund der Ortung konnte ich genau sehen, wo sich mein Handy befand", erzählt er. Es war in einem Mehrfamilienhaus, aber niemand öffnete die Tür. Er geht zur Polizei. Doch obwohl er den genauen Standort des Handys nennt, will die ihm nicht helfen, sagt er.

Wann darf die Polizei Handys orten?

Die Polizei selbst darf gestohlene Handys nicht orten. Das erlaubt die Strafprozessordnung nur bei schweren Straftaten wie Entführung oder Mord. Bei Diebstählen ist sie darauf angewiesen, dass der Besitzer den Standort selbst ermittelt und Anzeige erstattet.

Doch auch dann sind Ermittlungen oft schwierig. Anja Brückmann von der Polizei Düsseldorf erklärt: "Das Problem ist, dass in einem Mehrfamilienhaus die Tat nicht einer bestimmten Person zugeordnet werden kann."

Ein Durchsuchungsbeschluss könne nur erwirkt werden, wenn es konkretere Anhaltspunkte gebe. "Wenn ich vor einer Wohnung stehe und das Handy klingelt da drin, oder ich kann über die Smartwatch einen Ping setzen. Oder ich kann versuchen, die Kamera des Handys zu aktivieren und Fotos vom Dieb machen. Dann können möglicherweise weitere rechtliche Maßnahmen ergriffen werden", so Brückmann.

Handy-Diebstahl in Deutschland: Zahlen

Genaue Zahlen zum Handyklau gibt es nur aus einigen deutschen Städten. In Frankfurt etwa wurden zuletzt innerhalb eines Jahres 3.200 Geräte gestohlen, in Köln 6.800, in Berlin 16.300. Deutschlandweit sind es laut Bundeskriminalamt rund 125.000.

Hauptstadt der Handydiebstähle ist in Europa London. Hier wird alle sechs Minuten ein Handy geklaut. Filmmaterial der Londoner Polizei zeigt, wie die Diebe auf Fahrrädern an die Opfer heranfahren und ihnen die Handys direkt aus der Hand reißen. Die Geräte landen am Ende oft in Algerien oder in China, wie Auswertungen der Polizei zeigen.

Gestohlenes Handy plötzlich in Dubai und China

So lief es auch beim Handy von WDR-Reporter Malte Linde. Auch ihm geht sein Smartphone in London verloren. Er schickt Nachrichten an das Handy, hinterlässt seine Telefonnummer. Doch als er das Gerät ortet, taucht es zunächst in Dubai auf. "Zwei Wochen später guck ich wieder, wo ist mein Handy, und dann war es plötzlich in China!"

Weil das Gerät fest mit seiner Apple-ID verknüpft ist, können die Diebe das Handy nicht benutzen. Sie schicken Drohnachrichten per SMS: "Die haben geschrieben ‚Wenn du das Handy nicht löschst, dann veröffentlichen wir deine schmutzigen Fotos und alle deine Daten.‘ – Schmutzige Fotos hatte ich da allerdings nicht drauf", sagt er lachend.

Wie sicher sind moderne Handys?

Immerhin: Vor zehn Jahren waren die Diebstahlzahlen höher. Fachredakteur Alexander Spier von der Computerzeitschrift c't erklärt, dass moderne Apple- und Android-Handys über Aktivierungssperren verfügen, die verhindern, dass die Geräte von Dieben weiterverwendet werden können. "Die Gelegenheitsdiebe kommen nicht mehr so leicht an diese Geräte", sagt Spier. "Das machen eigentlich nur noch Profis."

Dennoch haben offenbar auch gesperrte Handys noch ihren Wert, wenn sie zum Beispiel wieder bis nach China gelangen. "Da ist das Know How vorhanden. Man nimmt das Gerät auseinander, und man hat die Maschinen da, um Chips auszulöten." Die Einzelteile können dann noch weiterverkauft werden.

Happy End ohne Polizei

Und René Wegener? Er hat am Ende Glück. Er macht einen Aushang im Haus, in dem das Handy aufgetaucht ist. Wochen später meldet sich ein Bewohner: Er habe das Gerät gefunden, sei aber im Urlaub gewesen. "Die Polizei konnte mir zwar nicht helfen", so Wegener. "Aber so habe ich das Handy am Ende doch noch zurückbekommen."