Dyson Föhn im Test: Hype oder alles heiße Luft?

Föhne gibt es viele. Doch hat in den letzten Jahren kein anderer Föhn für so viel Aufsehen gesorgt, wie das Produkt von der Marke Dyson. Er gilt als das Must-Have unter den Haartrocknern und sorgt für viel Aufsehen in den sozialen Medien. Doch ist der Preis von 449 Euro gerechtfertigt?

Nachahmer: was können sie? Mittlerweile gibt es auch gibt es auch einige Nachahmer auf dem Markt. Wir geben fünf Föhne, darunter den Dyson, zu einem Friseurmeister und seinen zwei Kolleginnen. Außerdem haben wir Laboranalysen eingeholt. In unserem Vergleich treten folgende Föhne gegeneinander an: Dyson Supersonic: 449 Euro (Testsieger bei Stiftung Warentest 2023)

Laifen Swift: 169,99 Euro

Medion Haartrockner: 129,95 Euro

Remington Föhn: 69,99 Euro

Slopehill Föhn: 48,98 Euro Föhne der Marken Dyson, Laifen, Medion, Remington und Slopehill. Sind sie ihren Preis wert? WDR Föhne von Dyson & Co im Test: Testkriterien Um die Föhne zu bewerten, haben wir sie von Friseurmeister René Maukner und seinem Team testen lassen. Die Kriterien umfassten: - Handhabung: Ist der Föhn einfach zu bedienen?

- Leistung: Wie ist die Wärme und die Trocknungsleistung?

- Reinigung: Lässt sich der Föhn einfach reinigen? Föhne im Test: Ergebnisse Nach einer Woche intensiven Testens haben die drei Frisöre folgende Bewertungen abgegeben: Handhabung, Leistung und Reinigung. Welcher Föhn schneidet am besten ab? WDR Der Föhn von Dyson kommt insgesamt gut weg. Die Profis sind mit der Qualität zufrieden. Sie finden die Bedienung einfach und loben die magnetischen Aufsätze. Genauso wie beim Laifen. Vor allem die gute und einfache Art das Sieb zu reinigen, gefällt den Testern. Im Gegenteil beim Föhn von dem Hersteller Medion. Dort kritisieren die Frisöre, dass das Sieb schlecht oder gar nicht abgeht. Aber ansonsten sei er auch völlig mit der Bewertung „mittel“ in Ordnung. Genauso wie der billigste Föhn im Test. Einzig der Föhn von Remington bekommt ein „schlecht“. Er sei zu schwer, wird zu heiß und das Sieb lasse sich gar nicht reinigen. Labor – Riss im Gehäuse Im Labor bestanden alle Föhne die Sicherheitsprüfungen. Allerdings schnitt der Remington Föhn bei der Trocknungsgeschwindigkeit am schlechtesten ab, und das, obwohl er die heißeste Luft erzeugt. Überraschend war, dass der Föhn von Dyson bei einem Falltest einen Riss im Gehäuse erlitt, während die anderen Modelle nur leichte Abnutzungen zeigten. Fazit Trotz des Risses im Gehäuse schneidet der Dyson Supersonic sowohl im Labor als auch bei den Frisören am besten ab. Wer jedoch nicht bereit ist, so viel Geld auszugeben, findet im Laifen eine gute Alternative. Der Remington Föhn hingegen wird sowohl von den Frisören als auch im Labor als unzureichend bewertet.