Der Betrug mit Kryptowährungen steigt rasant

Kryptowährungen boomen: Bitcoin stieg seit 2009 von 0€ auf 83.299 €. Immer mehr Menschen investieren – und laufen Gefahr, auf raffinierte Betrugsmaschen hereinzufallen.

Anzeigen auf Social-Media-Plattformen, die mit Prominenten werben, locken Anleger. Oder die Betrüger kontaktieren potenzielle Anleger direkt per Email, auf Facebook, LinkedIn, Tiktok und Co. In beiden Fällen bauen sie durch intensive persönliche Kontakte Vertrauen auf. Wenn das Opfer auf den vermeintlichen Deal eingeht, wird es mit täuschend echt aussehenden Internetseiten hereingelegt. Sie ahmen sogar Charts nach, die den angeblichen Kurs der Coins live anzeigen. Als Investitionseinstieg empfehlen die Betrüger fast immer 250 € und zahlen auch häufiger einen angeblichen Erstgewinn aus. Damit schaffen sie Vertrauen und triggern die Gier der Opfer, die anschließend wesentlich höhere Summen anlegen wollen.

Die Schadenssummen

Die Schadenssummen durch Kryptowährungsbetrug sind enorm. Nach Schätzungen von Analysten lag der Betrag im vergangenen Jahr bei weltweit mehr als 8 Milliarden Euro. Manche Opfer verlieren ihr komplettes Erspartes.

Die Vorsichtsmaßnahmen

Wer in Kryptowährungen investieren und sich vor Betrug schützen möchte, sollten einiges beachten:

Suchmaschinen nutzen, um nach seriösen Handelsplattformen zu fragen.

So wenige sensible Daten preisgeben, wie möglich und nie den Fernzugriff auf Computer oder Smartphones erlauben.

Keinen unrealistisch hohen Gewinnversprechen glauben.

Bei empfohlenen Einstiegssummen von 250 €, sofort den Kontakt abbrechen.

Was tun, wenn es zu spät ist?