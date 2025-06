Burrata im Check – kann auch der Frischkäse vom Discounter überzeugen?

Hendrike Brenninkmeyer moderiert Marktcheck mit den Themen: Betrug beim Online-Banking - wie viel Verantwortung trägt die Bank? Fahrradkörbe im Test - wie stabil und sicher sind sie? Cholesterin - worauf sollte geachtet werden? Handy-Klau - was bringt das Tracking?

Betrug beim Online-Banking - wie viel Verantwortung trägt die Bank?

Laut BKA stieg im Online-Banking die Zahl der Betrugsfälle in den vergangenen 5 Jahren um rund 50 Prozent. Die Täter übten Druck aus, schürten Angst, manipulierten Opfer, bis die sensible Daten preisgeben. Die Methoden würden immer perfider. Und wie reagieren die Banken?

Fahrradkörbe im Test - wie stabil und sicher sind sie?

Abnehmbare Hinterradkörbe aus Metall - praktisch für den Einkauf oder zum einfachen Transport. Preislich gibt es größere Unterschiede, aber wirkt sich das auch auf die Qualität aus? Ein Prüfinstitut testet Verarbeitung, Stabilität und Bügel-Qualität. In einem Praxis-Check werden zudem Handhabung und Alltagstauglichkeit der Körbe untersucht.

Cholesterin - worauf sollte geachtet werden?

Ein hoher Cholesterinspiegel ist erstmal kein Problem. Aber über Jahre hinweg kann er zur Gefahr werden. Denn überschüssiges Cholesterin sammelt sich in unseren Gefäßen an und kann sie marode machen. Schlimmste Folge: Herzinfarkt oder Schlaganfall.

Handy-Klau - was bringt das Tracking?

Moderne Smartphones kann man sogar orten, wenn sie ausgeschaltet sind. Das klingt, als wären sie gut gesichert gegen Diebstahl. Aber helfen die Ortungssysteme wirklich, das Handy wiederzubekommen?