Die Zukunft der Schokolade: Ganz ohne Kakao?

Die Schokoladenpreise sind so hoch wie nie - denn es gibt immer weniger Kakao. Doch können Schokoladenalternativen und Schokolade aus Zellkakao den Markt retten?

Es sieht aus wie Schokolade, riecht wie Schokolade, knackt und schmeckt auch wie Schokolade - und ist aus Sonnenblumenkernpulver. ChoViva heißt die Schokoladenalternative, die seit Anfang des Jahres den deutschen Süßwarenmarkt erobert.

Gründerin Sara Marquart hatte gemeinsam mit ihrem Bruder Maximilian die Idee, eine nachhaltige und ressourcenschonende Kakaoalternative zu finden und zu entwickeln. Der Kakaoanbau hat es schwer - die Preise sind mittlerweile auf Rekordniveau für eine Tonne Kakao.

"Wir wollten etwas finden, was klimaschonend produziert werden kann, einen kleineren CO2-Fußabdruck hinterlässt, sich einfach verarbeiten lässt und die Umwelt schont", erklärt die Gründerin des Unternehmens PlanetA.

Schokoladiger Geschmack durch Herstellungsprozess

Sie fanden heraus, dass der schokoladige Geschmack nicht durch die Kakaobohne selbst, sondern durch den Herstellungsprozess entsteht. Durch das Fermentieren, Rösten und das Conchieren. In aufwändigen Verfahren erst mit Hafer, später mit Sonnenblumenkernen kopierten sie das Verfahren und kamen schließlich zu einer Rezeptur, die für die Süßwarenindustrie zu einer echten Alternative für Kakao geworden ist. An Alternativen für Kakaobutter forschen sie ebenfalls.

Im Moment nutzen wir noch Alternativen wie Sheabutter, die sich zwar ähnlich, aber nicht genau wie Kakaobutter verhält. Aber wir hätten gern denselben Schmelz wie bei Kakaobutter.

Schokoalternative erobert den Markt

Das Produkt will aber keine Schokolade sein, sondern ein ganz neues Produkt - speziell zugeschnitten auf die Lebensmittelindustrie. Mittlerweile gibt es Kekse, Waffeln, Erdnussberge oder Müsli von großen Herstellern wie DeBeukelaer, Kölln oder Lambertz mit Choviva. Auch in Supermarktketten wie Lidl, Rewe und Penny gibt es Eigenmarken-Süßwaren mit der Alternativ-Schokolade. Preislich liegen die Produkte ähnlich wie jene mit echter Schokolade.

Lebensmittel im Biertank brauen

Auch in der Schweiz wird geforscht. Dort hat das StartUp Foodbrewer sich auf so genannte Zellschokolade spezialisiert. Dabei werden Zellen aus der Kakaobohne über mehrere Wochen in einer Nährflüssigkeit in einem Tank „gebraut“ und anschließend zu Pulver und dann zu Schokolade weiterverarbeitet.

Da hier der Grundbaustein tatsächlich die Zellen aus der Kakaobohne ist, darf sich das Produkt auch Schokolade nennen. Auch Foodbrewer experimentiert mit Alternativen aus Hafer, Sonnenblumenkernen und anderen Produkten, konzentriert sich aber auf die Zellschokolade. Mittlerweile gibt es Schokolade in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Auch Kakaobutter wollen sie mit ihrem Brauverfahren in naher Zukunft ersetzen.

„Das ist im Prinzip das gleiche wie beim Bierbrauen und lässt sich auf viele andere Lebensmittel übertragen“, sagt Gründer Christian Schaub. Auch Kaffeepulver haben sie mit diesem Verfahren schon hergestellt und sind mit großen Kaffeeröstern in Italien im Gespräch.

Neuartige Lebensmittelherstellung immer wichtiger

Zurückzuführen ist das Verfahren auf die Forschung des Hochschulprofessors Tilo Hühn, der seit mehr als 20 Jahren an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in sogenannter Novell-Food, also neuartigen Lebensmitteln forscht. Er hat die erste so genannte Zellschokolade auf den Weg gebracht. Er sagt: durch die klimatischen Veränderungen werden neue Produktionsmöglichkeiten für Lebensmittel immer wichtiger. „Ich bin kein depressiver Mensch, aber wir müssen jetzt handeln. Die Klimaveränderungen werden sich in Zukunft massiv auf unsere Lebensmittelproduktion auswirken - und wir werden längst nicht mehr so viel zur Verfügung haben, wie im Moment.“

Allein was die Schokolade betrifft, konsumieren die Menschen in Deutschland pro Kopf acht Kilo Schokolade pro Jahr – Tendenz steigend.

Der Einsatz von Pflanzen, die in unseren Klimazonen wachsen, robust sind und wenig Energie verbrauchen sei ein Weg. Aber auch die Herstellung von Zellkakao und anderen Lebensmitteln in Brautanks sind die ersten vorsichtigen Schritte in eine Welt neuer Lebensmittel.

Ergebnis im Geschmackstest: Überraschend schokoladig

Und wie kommt die neue Schokolade bei echten Schoko-Fans an? Wir sind in der kleinen Schokoladen-Manufaktur von Eva Oelze. Sie hat eine kleine Gruppe echter Feinschmecker zusammengetrommelt und testet beide Sorten. Die Chocolatiere ist überrascht: „Es hat super eindeutiges Kakaoaroma, was echt erstaunlich ist, weil ja wirklich kein Kakao drin ist.“ Und auch die anderen Tester sind erstaunt. Schmelz, Geschmack und Geruch. „Choviva könnte eine ganz normale Milchschokolade sein, wenn ich es nicht besser wüsste.“

Auch die FoodBrewer-Schokolade aus der Schweiz überzeugt in ihrer Zartbitter-Variante. „In der Haptik macht sie ganz viel richtig und schmeckt tatsächlich sehr würzig“, findet Eva Oelze. Alle hier sind überzeugt: Das könnte tatsächlich der Geschmack der neuen Schoko-Zukunft sein.

