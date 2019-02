Von zuckrig bis tierisch Kostüm-Trends 2019

In den vergangenen Jahren waren zum Beispiel Reh- oder "Minions"-Kostüme der Renner auf den Sitzungen und bei der Straßenfastnacht. Aber was tragen Narren 2019?

Frauen vs. Männer

Der Trend bei den Frauenkostümen ist zuckersüß: Wer mit der Zeit geht, verkleidet sich 2019 als "Candygirl". Die "Candygirl"-Kostüme bestehen meist aus einem bauschigen Kleid in schrillen Farben – vorzugsweise pink – auf das Süßigkeiten aufgeklebt sind. Pimpen lässt sich die Verkleidung beispielsweise noch durch ein Lolli-Accessoire.

Männer kostümieren sich 2019 eher sportlich und gehen als Footballer. Dieser Kostümtrend rührt vermutlich daher, dass die amerikanische Nationalsportart auch in Deutschland immer beliebter wird. Noch nie haben so viele Deutsche den "Super Bowl", das Finale der amerikanischen Football-Liga, verfolgt, wie in diesem Jahr.