Trierer Studenten tüfteln an Sensation Auf dem Weg zum weltweit ersten Bio-Auto

Der Verkauf von Elektro-Autos kommt nicht in die Gänge. Dabei gelten sie als emissionsarm, auch wenn die Herstellung immer noch viele Umweltressourcen beansprucht. Genau da wollen nun Studenten der Hochschule Trier ansetzen und entwickeln derzeit ein Bio-Auto, das weitgehend aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen soll.

Es kommt auf jeden Millimeter an. Ganz exakt müssen die Flachsfasern auf der Form anliegen. Woran die Studenten der Hochschule Trier arbeiten, ist in der Fachwelt eine Sensation: Eine Autokarosserie - umweltfreundlicher als alles, was es bisher gab. Johann Wacht ist mächtig stolz darauf, zum Team zu gehören: "Was wir hier bauen", sagt er, "ist das weltweit erste Naturfaser-Monocoque. Das heißt, wir stellen die Fahrgastzelle des Fahrzeugs aus nachwachsenden Rohstoffen her, das gab es bis jetzt noch nicht."

Die Fahrgastzelle nimmt so allmählich Gestalt an.

Die Fahrgastzelle ist der nächste wichtige Schritt für die angehenden Maschinenbauingenieure auf dem Weg zu ihrem Ziel: Einen Prototyp ihres Elektroautos "Evolution": 550 Kilo leicht, 100 Kilometer schnell und später – so ihr Plan - auch erschwinglich für jedermann.

Mit kleinen Schritten zum Bio-Auto

70 Studenten arbeiten seit Monaten daran: Angehende Elektrotechniker, Betriebswirte und Maschinenbauer. Wie die Profis in der Industrie entwerfen sie erst Modelle am Computer. Dann entwickelt ein Team den Elektromotor. Ein anderes Team kümmert sich um die Karosserie und die Auswahl des richtigen Materials. Dafür stehen sie oft tagelang in der Maschinenbauhalle und testen wieder und wieder. Für die Studenten eine wahre Geduldsprobe, denn die Fortschritte bewegen sich nur im Grammbereich, aber fürs Gesamtergebnis sind sie wichtig.





Das Hochschulteam ist in der Tüftlerszene bekannt.

Mittlerweile ist das Hochschulteam in der Tüftlerszene bekannt. Seit zehn Jahren bauen sie energieeffiziente Autos, haben an Wettbewerben teilgenommen und sind sogar einmal Weltmeister geworden. Das war alles schon recht spektakulär. Aber ein alltagstaugliches Fahrzeug mit neuartiger Karosserie - das fordert die angehenden Ingenieure ganz besonders heraus.

Die letzten Wochen waren ziemlich hart. Wie andere auch steht Johann Wacht fast jede freie Minute in der engen Kammer für den Formenbau. Jeder Handgriff ist Pionierarbeit, ständig taucht ein neues Problem auf, das zu lösen ist. Da stößt er schon mal an seine persönliche Belastungsgrenze, kann daher auch gut nachvollziehen, dass die Mitstudenten seine absolute Begeisterung nicht komplett teilen. "Es gibt ja noch manche Leute im Team, die eine Beziehung führen, neben dem Auto. Da sagen die Personen natürlich auch: Du arbeitest dich kaputt, oder ich sehr dich nicht mehr und wenn, bist du komplett am Arsch. Aber wenn man jetzt hinwirft, das würde man sich ja nie verzeihen."

Hilfe vom Fachmann

Maschinenbauingenieur Reto Aebischer kann wertvolle Tipps geben

Sie halten tapfer durch und bekommen überraschend Unterstützung: Reto Aebischer ist Maschinenbauingenieur, seine Firma spezialisiert auf Naturfaserverbundstoffe, vor allem bisher für den Bau von Freizeitgeräten wie Skier. Er ist überzeugt, dass man nachwachsende Naturfasern auch für den Karosseriebau nutzen kann und unterstützt die Trierer Studenten. Nach dem Stress und Frust der letzten Wochen tut das den Studenten echt gut, und mit den Tipps vom Spezialisten kommt der Bau der Fahrgastzelle viel besser in Fahrt, registriert auch Johann Wacht. "Das gibt noch mal eine richtigen Extraschub, gerade wenn Reto sagt, wir stellen uns hier sehr gut an, ist man motiviert richtig zu powern."