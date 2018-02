Trauer - eine Frage des Geldes? Familiengrab wird zu teuer

Ein Geschwisterpaar aus dem Kreis Mayen-Koblenz kann wegen der drastisch gestiegenen Friedhofsgebühr in Bendorf-Sayn das jahrhundertealte Familiengrab nicht mehr halten. Entweder sie zahlen oder das Grab muss weg.

In Zeiten knapper Kassen suchen Städte und Gemeinden nach Wegen, an Geld und von ihren Schulden runterzukommen. In Bendorf-Sayn sollen anscheinend erhöhte Friedhofsgebühren dazu beitragen.

Geld her oder Grab weg?

Dieser Umstand trifft nun die Geschwister Schmalenbach, denn die Nutzungsdauer für ihr Familiengrab ist im vergangenen Jahr abgelaufen. Die Stadt Bendorf fordert sie jetzt auf, 4.909 Euro zu zahlen, damit die Familie das Doppelgrab weitere 30 Jahre nutzen darf. Falls sie nicht zahlen, muss das Grab weg. "Ich weiß noch, dass mein Vater, als seine erste Frau verstorben ist, 1952 ein paar hundert D-Mark bezahlt hat. Da haben die Brötchen 5 Pfennig gekostet, klar", berichtet Karl-Heinz Schmalenbach. "Wenn man das heute umrechnet auf 4.900, sind das fast 10.000 DM. Da fehlen mir die Worte. So 'ne Preissteigerung hat es weder bei Renten noch bei Löhnen gegeben. Wer soll denn das bezahlen?" Und auch seine Schwester bestätigt: "Fast 5.000 Euro hinlegen, das könnte ich nicht, da müsste ich einen Kredit aufnehmen."

Karl-Heinz Schmalenbach hofft immer noch auf ein Einsehen der Stadt.

Seit 40 Jahren gehen die beiden Geschwister regelmäßig an das Grab, seit ihr Vater gestorben ist. Auch ihre Mutter starb etwas später und wurde in dem Familiengrab beigesetzt. "Seit 1674 steht der Name Wilhelm Schmalenbach in unserer Chronik und alle Nachfolgenden aus der Familie, der größte Teil zumindest, wurde hier bestattet und deshalb hängt unser Herz auch hier dran", verdeutlicht Karl-Heinz Schmalenbach.

"Das finde ich unverschämt"

Die Schmalenbachs sind womöglich nicht die einzigen, die mit den erhöhten Grabgebühren konfrontiert werden. Diesen Schluss legt zumindest ein Blick auf den Friedhof nahe. Dort entstehen bereits viele Lücken in den Reihen. Besonders ungerecht finden die Geschwister, dass ein vergleichbares Doppelgrab in der Umgebung, zum Beispiel in Mühlheim-Kärlich und Weißenthurm, statt knapp 5.000 Euro nur etwa 1.500 Euro kosten würde. "Eine geringfügige Erhöhung, da sagt doch keiner was", wirft Karl-Heinz Schmalenbach ein. "Aber: 'Wenn ihr nicht wollt, wird abgeräumt.' Das finde ich unverschämt." Von der Stadt ist zu hören, dass die Summe für die Weiternutzung des Grabes auf einer Kosten-Nutzen-Rechnung beruhe. Auf eine Anfrage der Landesschau wollte jedoch kein kommunaler Vertreter vor der Kamera erklären, welche Kosten das Grab konkret verursache. Die Stadt Bendorf hat jetzt Ratenzahlung angeboten. An der Höhe der Gebühren ändert das aber nichts.

"Da müsste ich einen Kredit aufnehmen" - 5.000 Euro sind nicht nur für Andrea Schmalenbach eine Menge Geld.