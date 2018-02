Nach dem Hauskauf Kult-Disco im Keller entdeckt

Der Fotograf und Hochzeits-DJ Andreas Scholer staunte nicht schlecht. Gemeinsam mit seiner Frau kaufte er ein Haus in Osann-Monzel (Kreis Bernkastel-Wittlich), um mehr Platz für Fotostudio und Equipment zu haben. Und dann entdeckte er ein schlummerndes Juwel in seinem Keller: Eine Disco aus den 80er Jahren mit Original-Equipment.

Diese Geschichte ist gleichermaßen skurril und fast zu schön, um wahr zu sein: Andreas Scholer ist Fotograf mit Platzproblemen und sucht zusammen mit seiner Frau an der Mosel ein großes Haus zum Wohnen und Arbeiten. In Osann-Monzel wird er schließlich fündig. Dass er nicht nur ein Haus, sondern auch einen Schatz aus vergangenen Zeiten mit dazu gekauft hat, war ihm zunächst nicht bewusst...

Als der 45-Jährige die Tür zum Keller öffnet, traut er seinen Augen kaum: Bunte Scheinwerfer, Discokugeln und eine ausladende Bar holen ihn sofort in die Vergangenheit. Nach und nach wird Scholer klar, dass diese Kellerräume eine Geschichte erzählen und sich in den 80er Jahren genau hier ein angesagter Tanztempel befunden hat. Der stolze Besitzer sagt: "Ich steh mittendrin und ein Traum wird wahr. Ich bin selbst jahrelang als DJ unterwegs. Da habe ich nie mit gerechnet, dass mir sowas mal passieren könnte."

Andreas Scholer ist ganz unverhofft Eigentümer einer Legende geworden - der Kult-Disco Tiffany. In der Region war sie DER Treffpunkt schlechthin. Seit Anfang der 80er bis Mitte der 90er Jahre waren die Räume gut besucht von Stammgästen. Und noch heute sieht es so aus, als ob die letzten Gäste gerade erst nach Hause gegangen sind. Scholer kommt aus dem Schwärmen nicht heraus: "Wenn's flackert und zuckt und die Musik aus den Lautsprechern bummt, ist das einfach herrlich. Das kann man nicht beschreiben, das muss man erleben."

Mittlerweile hat sich die Wiederentdeckung herumgesprochen und immer mehr Menschen melden sich bei dem Fotograf, um noch einmal einen Blick in den Tanztempel werfen zu können. So wie Birgit und Valentin, die sich an Weihnachten 1984 an der Bar im Tiffany kennenlernten und jetzt die Zeitreise genießen.