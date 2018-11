Hängematten aus Jugenheim Abhängen wie in der Südsee

Sie ist Bett, Sofa und Stuhl in einem - die Hängematte. Das entspannte Südsee-Feeling holen drei Brüder mit ihrer Hängemattenfirma La Siesta nach Rheinhessen.

"Wir wollen mit den Hängematten das Leben der Menschen besser machen", sagt Cornelius Grisar. Mit seinen Brüdern Maximilian und Leonid führt er das Familienunternehmen La Siesta. Von Rheinhessen aus verkaufen die Brüder pro Jahr rund eine halbe Million Hängematten in die ganze Welt. 30 Mitarbeiter kümmern sich in Jugenheim um alles rund um die Matte. "Hier kommen die Ideen zusammen, hier werden die Produkte geplant", erklärt Cornelius Grisar. "Unser Firmensitz in Jugenheim ist damit auf jeden Fall das Herzstück von La Siesta."

Die Brüder Grisar arbeiten an der Produktentwicklung.

"Komisch, wenn deine Eltern plötzlich anfangen, Hängematten zu importieren"

Familie Grisar hat ihre Begeisterung für die hängende Matte aus ihrer Zeit in Lateinamerika. Zwei Jahre lebte sie in Honduras: "Als wir klein waren, hatten wir eine Hängematte", erzählt Maximilian. "Die haben wir dann, als ich sechs Jahre alt war, auch mit nach Deutschland genommen." Vater Alexander, damals Berater in der Zementindustrie, kam auf die Geschäftsidee. Es ging bergab mit seinem Beruf, also musste etwas Neues her - die Hängematte. "Als Kind war das ein bisschen komisch, wenn deine Eltern plötzlich anfangen, Hängematten zu importieren", erzählt Cornelius Grisar. Statt, wie andere Eltern, morgens das Haus zu verlassen und abends nach Hause zu kommen, probierten Dorothee und Alexander Grisar etwas anderes aus. Das ganze Haus wurde plötzlich zum Mattenlager. Hängematten gehörten für die Familie zwar schon zum Alltag, aber die Ausmaße des Unternehmens waren noch nicht absehbar. Erst zog das Lager von der eigenen Garage in eine größere Halle um die Ecke, 1996 dann nach Jugenheim. Damals hatten die Eltern nicht damit gerechnet, La Siesta einmal an ihre Kinder übergeben zu können. Aus dem kleinen Garagenverkauf ist mittlerweile einer der führenden Hängemattenhersteller der Welt geworden.

Tradition aus Lateinamerika

Produziert wird größtenteils in Lateinamerika, der Heimat des Kulturgutes Hängematte: Um die 400 Arbeitsplätze schafft La Siesta in Kolumbien, Brasilien und Mexiko. Regelmäßig besucht Cornelius Grisar beispielsweise die Produktion in Medellín, der zweitgrößten Stadt in Kolumbien. Mit traditioneller Webtechnik werden die Hängematten-Klassiker hier gefertigt. Die Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards kontrollieren die Brüder regelmäßig vor Ort. Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema für die Grisars: Verwendet werden nachhaltig angebaute Rohstoffe, wie etwa Bio-Baumwolle und FSC-zertifizierte Hölzer.

Mit der Hängematte verbunden

Dorothee Grisar kümmert sich in Jugenheim um die Reparatur.