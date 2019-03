Windpocken-Virus kann im Alter Gürtelrose auslösen Impfempfehlung gegen Gürtelrose

Seit Dezember 2018 empfiehlt das Robert-Koch Institut die Impfung mit einem neuen Impfstoff gegen Gürtelrose ab 60 Jahren und für Menschen mit einer Immunschwäche ab 50 Jahren. Da die meisten Erwachsenen bereits einmal in ihrem Leben an den Windpocken erkrankt sind, schätzen Experten die Wahrscheinlichkeit für alle älteren und geschwächten Menschen, an Gürtelrose zu erkranken, als sehr hoch ein. Die Wirksamkeit dieser Impfung zum Schutz vor Herpes zoster beträgt ab dem Alter von 50 Jahren 92 Prozent, so das Robert Koch-Institut.