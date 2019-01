Wildschweine als gefährliche Virusträger Afrikanische Schweinepest rückt näher

Wildschweine werden immer mehr zur Plage. Sie zerstören Gärten, Maisfelder und Weinberge, fressen, was ihnen vor die Schnauze kommt, auch auf Rastplätzen an Autobahnen. Das ist nicht ohne, denn damit verbreiten sie möglicherweise die afrikanische Schweinepest.

Von Georgien kommend, breitet sie sich seit 2014 in Europa aus - in den baltischen Ländern, Polen, Tschechien und Rumänien mit schnell ansteigenden Fallzahlen vor allem bei den Wildschweinen.

Im September 2018 tauchte die Krankheit überraschend in Belgien auf, nur 60 Kilometer von Rheinland-Pfalz entfernt. Seitdem ist Rheinland-Pfalz in Alarmbereitschaft, denn ein Überspringen auf unser Land ist damit in gefährliche Nähe gerückt. Seit dem Ausbruch wurde in Belgien bei 238 Wildschweinen der Virus gefunden. Die Sorge ist nun, dass die tödliche Krankheit auf Hausschweine überspringt.