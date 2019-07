Wenn das Tattoo nicht mehr gefällt Gesundheitsrisiko Tattoo-Entfernung

Mediziner haben in Körpern verstorbener Tätowierter bunt eingefärbte Lymphknoten gefunden. Die Farben, die keiner strengen Kontrolle unterliegen, sind oft mit Schwermetallen, hoch-allergenen Metallen wie Nickel und anderen toxischen Stoffen wie PAKs oder krebserregende aromatische Amine kontaminiert oder enthalten verbotene Azofarbstoffe. Es sind sogar Fälle bekannt – so Lebensmittelchemiker Christopher Tschiersch vom Landesuntersuchungsamt Koblenz – wo Autolackfarben in Tätowier-Mitteln gefunden wurden.

Tattoo-Entfernung per Laser birgt genau wie das Tätowieren selbst ein Gesundheitsrisiko: Toxische Farbstoffe wandern in die Entgiftungsorgane des Körpers. Schon in den ersten vier Wochen nach dem Stechen des Tattoos sind das bis zu 30 Prozent der Farbpartikel, beim "Entfernen" per Laser ist es letztlich die komplette Farbe. Die Gesundheitsfolgen sind völlig ungeklärt und werden derzeit gerade erst erforscht. "Stop and think before you ink" ist deshalb der beste Ratschlag, den man jungen Menschen geben kann: Erst informieren, dann tätowieren!