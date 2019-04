Tierschützer unter Finanzierungsdruck Tierheime in Not

Etwa ein Drittel der rheinland-pfälzischen Tierheime sind wegen der hohen Kosten in Not und stehen kurz vor der Insolvenz. Denn die Tiere werden immer schneller ins Tierheim abgeschoben, aber schlechter vermittelt – nicht zuletzt wegen der Konkurrenz aus dem Internet. Nur dank ehrenamtlicher Mitarbeiter können Tierheime wie das in Neuwied noch überleben.