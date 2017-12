Therapie mit Schmerzschrittmacher Chronische Schmerzen erfolgreich lindern

Doch auch spezielle Schmerztherapien können nicht jedem chronischen Schmerzpatienten helfen: Die hochfrequente Rückenmarksstimulation ist ein neues Verfahren, das seit zwei Jahren am Brüderkrankenhaus in Trier erfolgreich eingesetzt wird. Es macht nun schwer betroffenen, chronischen Schmerzpatienten Hoffnung, ihre Schmerzsituation deutlich zu verbessern.

In den ersten zwei Wochen kontrolliert ein Techniker der Herstellerfirma, ob der Patient tatsächlich eine Linderung der Schmerzen erfährt und passt - wenn nötig - die Stärke der Stromimpulse sowie die Frequenz an.

Nach einer wahren Ärzte-Odyssee landete sie als Patientin im Brüderkrankenhaus in Trier. Mit Hilfe der Neurochirurgen und dem hochfrequenten Schmerzschrittmacher ist sie heute komplett schmerzfrei und kann nicht nur wieder ihrer Arbeit nachgehen, sondern auch ihren Hobbys wie Voltigieren, Leistungskegeln, Joggen und Zirkeltraining. Die junge Frau ist froh, den Schritt gewagt zu haben und schaut wieder optimistisch in die Zukunft.

Schmerzschrittmacher gibt es bereits seit den 80er Jahren, allerdings wurde in der Vergangenheit eher mit niedrigfrequenten Stromimpulsen gearbeitet. Viele Patienten und Ärzte hat dieses Verfahren nicht überzeugt. Schon die Operation war belastender: Der Patient musste in Bauchlage unter lokaler Betäubung bei Bewusstsein mithelfen, die Elektroden für den Schrittmacher richtig zu platzieren.

Die Elektroden werden an vorher festgelegten Stellen implantiert: Strahlen die chronischen Rückenschmerzen in die Beine aus, kommen die Elektroden im Bereich der Brustwirbelsäule zum Einsatz. Sind Nacken und Arme betroffen in den Bereich der Halswirbelsäule. Die Neurochirurgen des Brüderkrankenhauses in Trier sind auf Basis der bislang gemachten Erfahrungen überzeugt, dass sich das hochfrequente Verfahren in der Schmerztherapie durchsetzen wird.