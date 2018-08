Therapie für ein quälendes Leiden Kopfschmerzen ganzheitlich behandeln

Kopfschmerzen sind ein weit verbreitetes Leiden, 380.000 Menschen sind deswegen 2015 zum Arzt gegangen, also fast jeder zehnte Rheinland-Pfälzer. So steht es im aktuellen Arzt-Report der Barmer Ersatzkasse.

Für chronische Kopfschmerz- und Migräne-Patienten gibt es am Schmerzzentrum des Mutterhauses der Borromäerinnen in Trier ein ganzheitliches, umfassendes Schmerztherapie-Programm, das berufsbegleitend durchgeführt werden kann. Ähnliche Programme gibt es auch an anderen Schmerzzentren im Land.

170 verschiedene Arten Kopfschmerz gibt es. Am häufigsten sind jedoch Migräne und Spannungskopfschmerz. Mediziner sprechen von einem chronischen Kopfschmerz, wenn der Kopfschmerz an 15 Tagen pro Monat auftritt und das über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten.

In der modernen Schmerztherapie verfolgt man einem multimodalen Ansatz. Das bedeutet, Mediziner, Psychologen und Physiotherapeuten arbeiten Hand in Hand, um für den Schmerzpatienten eine individuell abgestimmte Therapie zu entwickeln. Gerade bei den beiden häufigsten Kopfschmerzarten Migräne und Spannungskopfschmerz hat sich dieser ganzheitliche Ansatz bewährt.

In Trier kommen die Patienten zunächst in die Schmerzambulanz, hier wird mit einem ausführlichen Fragebogen die Patientengeschichte erhoben und dann von einem Team bewertet. Bildgebende Diagnostik kann ebenfalls nötig sein. In der Schmerztagesklinik wird ein zehntägiges Programm angeboten, das berufsbegleitend durchgeführt werden kann - an jeweils einem Tag pro Woche.