Schnelle Hilfe im Notfall Mit dem Hausnotruf selbständig bleiben

Mehr als 160.000 Menschen in Rheinland-Pfalz sind pflegebedürftig, 80 Prozent der Senioren möchten aber nicht in ein Heim, sondern zu Hause bleiben. Der Hausnotruf bietet die Möglichkeit, im Notfall schnell Hilfe zu holen.

Über eine Basisstation und einen kleinen Sender zum Umhängen oder für das Handgelenk ist der Teilnehmer direkt mit der Hausnotrufzentrale verbunden, die rund um die Uhr besetzt ist. Wird der Knopf gedrückt, entscheidet geschultes Personal, zumeist Rettungssanitäter, was zu tun ist. Zum Beispiel Angehörige oder Nachbarn, den Bereitschaftsdienst oder einen Rettungsdienst zu verständigen. Der Knopf ist wasserfest und kann auch unter der Dusche benutzt werden. Etwa 100 Meter beträgt die Reichweite der Basisstation.

Der Hausnotruf kann nicht nur in Notfällen ausgelöst werden, es gibt auch eine Tagestaste, mit der sich Alleinstehende in der Zentrale melden können. Bleibt die Meldung aus, kontrollieren die Mitarbeiter, ob es den Kunden gut geht oder ob sie Hilfe brauchen. Alternativ bieten moderne Geräte einen Bewegungsmelder, der anzeigt, ob eine Person aktiv ist oder nicht. Trotzdem braucht man keine Angst vor Überwachung zu haben, denn nur durch Drücken des Notfallknopfes wird die Sprechverbindung zur Zentrale hergestellt. In die Basisstation lässt sich auch ein Gas- und Rauchmelder integrieren.