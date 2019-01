Rechtsberatung im Internet Wenn der Anwalt nur einen Klick entfernt ist

Die Telefonrechnung ist zu hoch, man ist geblitzt worden oder bekommt nach einem Umtausch sein Geld nicht zurück. Bei rechtlichen Problemen kann eine juristische Beratung hilfreich sein. Zu umständlich erscheint manchen der Weg zur Anwaltskanzlei. Als Alternative soll der Online-Anwalt im Netz beraten. Wir erklären, was hinter den Juristen im Netz steckt.

Wenn der Weg zum Rechtsanwalt zu weit oder umständlich ist, findet man schnell per Mausklick ein Rechtsberatungsportal. Dort kann der Nutzer seine Frage formulieren und diese wird an einen der vielen Anwälte im jeweiligen Portal weitergeleitet. Innerhalb weniger Minuten bekommt der Nutzer eine erste Vorabinformation mit Honorarvorschlag. Beauftragt er daraufhin den Anwalt, bekommt er innerhalb von 24 Stunden eine detaillierte Einschätzung zu seinem Fall. Bezahlt wird mit Karte, Überweisung oder Rechnung. Das geht schnell und einfach an sieben Tagen die Woche.