Unter dem Laacher See brodelt es gewaltig Erdbeben und Vulkanismus in der Eifel

Mehrmals gab es in der Eifel in diesem Jahr bereits Erdbeben. Verursacht wurden sie durch die üblichen Friktionen der verschiedenen Erdplatten im Mittelrheintal und im Neuwieder Becken, möglicherweise aber auch durch Magmaaktivitäten unter dem Laacher See.

Die Eifelmaare markieren Orte, wo einst flüssige Lava aus der Erde brach. Unter dem Laacher See schlummert ein Vulkan, der vor rund 13.000 Jahren gewaltig explodierte, als aufsteigendes Magma auf Grundwasser traf. Heiße Glutwolken verwüsteten die Landschaft und eine riesige Aschewolke stieg hinauf bis in 30 Kilometer Höhe. Gasblasen, die im See aufsteigen zeigen: tief unten rumort es noch immer. Und:

Immer wieder gibt es hier auch Erdbeben.

Wie werden Erdbeben gemessen?

Der "Erdbebendienst Südwest", ein Zusammenschluss der Landeserdbebendienste aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, überwacht die Erdbewegungen in der Region mit Seismometern. Einer von 15 in der Osteifel misst in der Grube Bendisberg, einer ehemaligen Zink- und Bleierzmine, jede kleinste Vibration. 80 Meter unter der Erde steht das Messgerät gut abgeschirmt von Umwelteinflüssen wie Verkehr und Industrie und kann so kleinste Erdbeben registrieren.

Joachim Ritter, Geophysiker am Karlsruhe Institut für Technologie, geht den Erdbeben auf den Grund.

Geophysiker Joachim Ritter vom Institut für Technologie in Karlsruhe erläutert: "Die Daten unserer Messstation werden an das Landesamt in Mainz und an das Karlsruher Institut für Technologie übertragen. Wir können dann in Echtzeit sofort sehen, was sich in der Eifel tut."

Seit Ende der 1990 Jahre weiß man, dass es tief unter dem Laacher See und der gesamten Region eine riesige Magmakammer gibt, die sogenannte "Eifel Plume". Eine heiße Zone, die bis in etwa 300 Kilometer Tiefe reicht. Wie aktiv diese heiße Zone ist, versuchen die Geophysiker nun mit ihren Messungen zu klären.

Die Daten der Messstation werden an das Landesamt nach Mainz übertragen und geben Auskunft darüber, was sich in der Osteifel tut.

Wie oft gibt es Erdbeben in Rheinland-Pfalz?

In der Eifel bebt die Erde mehrmals im Monat, manchmal spürbar, meist aber ohne Schäden. Anders war das 1992, bei einem der stärksten Erdbeben in der Region.

Ab Stärke 2 sind Erdbeben in der Nähe des Epizentrums spürbar.

Ab Stärke 4 bewegen sich Möbel.

Das Beben von 1992 hatte sogar Stärke 6. Vermutlich, denn es bebte damals so stark, dass alle Aufzeichnungsgeräte versagten.

Auch Häuser wurden beschädigt, Autos von heruntergefallenen Dachziegeln zerstört. Dass niemand verletzt wurde, war vor allem dem Umstand zu verdanken, dass die Erde nachts bebte.

Das AKW Mühlheim-Kärlich: 1986 ging es an den Start. Bereits 1988 wurde es wieder vom Netz genommen. 2001 wurde es stillgelegt.

Die Erdbebengefahr wirkt sich in Rheinland-Pfalz auch auf Bauwerke aus. Das Atomkraftwerk Mühlheim-Kärlich wurde auch deshalb vor rund 30 Jahren abgeschaltet. Die Abrissarbeiten werden noch mindestens bis Mitte des nächsten Jahrzehnts daran erinnern.

Warum bebt es vor allem in der Eifel?

Wenn sich Erdplatten verschieben oder sich Störungszonen in der Erdkruste bilden, werden Spannungen erzeugt, die sich mit gewaltigem Ruck entladen können. Geologen nennen solche Beben tektonisch. Sie treten meist relativ nah an der Erdoberfläche auf. Besonders häufig werden Beben in der Nähe der Ochtendunger Störung gemessen, der tektonisch aktivsten geologischen Verwerfung in Rheinland-Pfalz, die südlich des Laacher See-Vulkans verläuft.

Geophysiker Joachim Ritter vom Karlsruher Institut für Technologie erklärt: "Durch die Verfeinerung der Messtechnik, die wir inzwischen in der Eifel haben, können wir sehr, sehr kleine Bodenbewegungen messen. Dabei hat sich jetzt überraschenderweise ergeben, dass wir neben den normalen tektonischen Erdbeben nun auch sehr tief frequente und sehr tiefe Erdbeben messen konnten, die darauf hindeuten, dass wir es mit Prozessen zu tun haben, die wir sonst noch nirgends in Deutschland beobachtet haben."

Das sind Indizien für die Forscher, dass der Eifelvulkanismus aktiver ist als bislang angenommen und dass sich Magmakammern unter dem Laacher See allmählich wieder füllen.

Diese tieffrequenten Erdbeben treten zudem in einem räumlich eng begrenzten Gebiet auf. Südöstlich des Laacher Sees und immer weiter absteigend bis in etwa 45 Kilometermeter Tiefe.

Geophysiker Joachim Ritter: "Solche tieffrequente Erdbeben kennen wir nur von aktiven Vulkangebieten weltweit. Was wir jetzt sehen, ist, dass es im Erdmantel unter der Eifel viel Schmelze gibt. Dass auf der Oberkante dieses Bereiches sich Fluide und Magmen langsam nach oben bewegen und anfangen kleine Magmakammern zu füllen. Wir wissen aus den früheren Ausbrüchen des Laacher-See-Vulkans, dass so eine Befüllung unter Umständen bis zu 100.000 Jahre dauern kann, erst wenn dann irgendwann der Druck groß genug ist, kann es zu einer Eruption kommen."

Fazit