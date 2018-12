Haare, Nägel, Feuchtpapier Was ist alles in unserem Abwasser?

Jeden Tag verbrauchen wir beim Duschen, Waschen oder auch beim Toilettengang ungefähr 120 Liter Wasser. Nach dem Verbrauch fließt das dreckige Wasser ab und verschwindet in den Rohren. Klingt ganz einfach: aus dem Haus, aus dem Sinn. Doch so einfach ist es nicht. In unserem Abwasser befinden sich oft Stoffe, die da nicht hinein gehören. Im Klärwerk Mainz zum Beispiel kommen durch den 800 Kilometer Kanal täglich 45 Millionen Liter Abwasser und viele unerwünschte Stoffe an.