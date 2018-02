Großprojekte in Rheinland-Pfalz Warum öffentliche Bauwerke teurer als geplant werden

Großprojekte in Rheinland-Pfalz

Großprojekte erfordern viel Vorbereitung. Eine gute Planung legt den Grundstein für ein erfolgreiches Projekt, noch bevor die Arbeit überhaupt losgeht. Andernfalls verzögert sich eine Reihe von Prozessen, die zu unvorhergesehenen Planänderungen führen. So verlängert sich die Bauzeit, die auch zu Mehrkosten führt.

Ein Beispiel aus Rheinland-Pfalz für verzögerte Prozesse ist der Rheinbalkon, eine Aussichtsplattform in St. Goar. Hier sollten Besucher längst die Aussicht genießen, doch das Projekt stockt. Außerdem wird es vermutlich doppelt so teuer wie geplant.

Manchmal liegt es auf der Hand, wer zur Verantwortung zu ziehen ist, wie bei der Brücke für Linienbusse über die Koblenzer Straße in Mainz. Nach ungeklärten Grundstücksfragen vonseiten der zuständigen Verwaltung für die vorgesehene Straße geriet das Vorhaben ins Stocken. So ist die teuerste Rad- und Fußgängerbrücke Deutschlands entstanden. Bauexperten sehen die Verantwortung für Verzögerungen und Mehrkosten häufig bei den öffentlichen Auftraggebern.

Dabei geraten vor allem Kommunen in eine missliche Lage. Denn einerseits fehlt den Kommunen ausreichend Fachpersonal, andererseits wird mehr gebaut als früher. Das bedeutet, dass das Personal stärker beansprucht wird, während Anstrengungen unternommen werden, um Personal und damit Kosten einzusparen.

Vor allem Änderungen an den Projekten sorgen für Mehrkosten wie beim Hochmoselübergang. Dort soll unter anderem ein spezieller Rastplatz mit Erlebnispfad entstehen, der vier Millionen Euro kosten soll.

Als erste Hürde müssen öffentlich beauftragte Projekte politische Mehrheiten finden. Außerdem gehen Entscheidungen bei privaten Projekten einen kürzeren Weg und ein privater Bauherr kann auf einfachere Vergabeverfahren zurückgreifen. Im Gegensatz dazu muss sich die öffentliche Hand an die Vergabeverordnung und rechtliche Vorgaben halten und zeitliche Verzögerungen in Kauf nehmen.

Das geht so: Das Modell wird zunächst am Computer generiert. Alle Beteiligten, einschließlich des Bauherren, wissen frühzeitig vom Stand des Projekts und arbeiten gemeinsam daran.

"Dieses Verfahren führt dazu, dass man erst einmal ein 1:1 virtuelles Modell hat und der Bau danach erst beginnen soll. Das heißt also, die Fehlerausmerzung wird im Rechner gemacht und nicht an der Baustelle", so Gerald Reker, Präsident der Architektenkammer Rheinland-Pfalz.