Gehaltsunterschiede zwischen Mann und Frau Equal Pay Day - Gleiches gleich entlohnen

Statistisch gesehen verfügen Frauen über 21 Prozent weniger Einkommen als Männer, brauchen also 77 Tage länger, um statistisch berechnet auf dasselbe Geld zu kommen wie Männer. Männer haben 3.372 Euro und Frauen 2.920 Euro brutto monatlich in der Tasche.

Würden Unternehmen Führungspositionen in Teilzeit anbieten, zum Beispiel eine Stelle für zwei Frauen, wäre das ein großer Fortschritt. Das Entgelttransparenzgesetz ist ein Schritt in die richtige Richtung, hat aber keine rechtlichen Konsequenzen für Unternehmen, wenn sie Frauen bei gleicher Arbeit weniger gut bezahlen.

Es arbeiten deutlich mehr Frauen in Teilzeit, 70 Prozent aller Teilzeitstellen sind von Frauen besetzt. Und weil es in der Teilzeitbeschäftigung geringere Löhne gibt, stehen Frauen im Allgemeinen schlechter da. Oft sind es auch Berufe mit geringerer Qualifikation.

Frauen arbeiten überproportional oft mit befristeten Verträgen. Frauen steigen häufig aus Vollzeitstellen aus, wenn sie Kinder bekommen oder ein Pflegefall in der Familie auftritt. Sie verdienen weniger und das schlägt sich später auch in deutlich niedrigeren Renten nieder.

Frauen sind in Unternehmen mit Tarifvertrag generell gleichgestellt. Sie erhalten, so wie im Tarifvertrag festgeschrieben, denselben Stundenlohn bei gleicher Arbeit wie Männer. Ein bisschen besser werden sie in Erziehungsberufen und bei der Polizei bezahlt, fand die Studie des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung in Berlin heraus.