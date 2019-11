Gefüllte Paprika mit Knoblauch-Joghurt-Soße (Cacık oder Tsatsiki)

Vor der Zubereitung alle Paprika aufrecht in den Topf stellen, um zu testen, ob alles hineinpasst. Die grünen Paprika unter kaltem Wasser spülen. Die Paprika-Deckel etwa 2 bis 3 Zentimeter neben dem Stängel vorsichtig mit einem Messer oder durch Eindrücken herauslösen. Das Innere entkernen, dann die Füllung vorbereiten.



In einer Schüssel zwei klein geschnittene Zwiebeln, das Hackfleisch, den gehackten Knoblauch und den Reis miteinander vermengen. Mit Salz, Pfeffer und Chili würzen.

Die Tomaten waschen, das untere Ende sauber abschneiden und später als Deckel für die Paprika verwenden. Die restlichen Tomaten klein würfeln und mit einem Zauberstab pürieren. Die Tomatenmasse zu der Hackfleisch-Füllung geben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die gehackte Petersilie dazugeben und je nach Geschmack auch Minze.



Die zubereitete Füllung mit Hilfe eines Löffels vorsichtig in die Paprikaschoten einfüllen und das abgeschnittene untere Ende der Tomate als Deckel für die gefüllte Paprika verwenden. Etwas Öl in einen Topf geben, bis zur Hälfte mit Wasser auffüllen und die gefüllten Paprika vorsichtig in den Topf stellen. Den Topf mit einem Teller bedecken, so dass der Wasserdampf entweichen kann. Kurz ankochen und dann bei leichter bis mittlerer Hitze unter ständiger Kontrolle ca. 30 Minuten vor sich hin köcheln lassen. Einige Male den Deckel bzw. Teller anheben und kontrollieren, ob noch genug Wasser vorhanden ist. Wenn der Reis in der Paprikafüllung durch ist bzw. die Paprika eine leicht gelbliche Färbung annehmen, sind sie fertig.



Für den Cacık den Joghurt mit sehr fein gehacktem Knoblauch und sehr klein gehackter Salatgurke vermischen und mit Olivenöl, Salz und Pfeffer abschmecken. Für die Deko die roten Zwiebelringe in einer Pfanne mit etwas Zucker und Butter leicht anbräunen.