Für fremde Schulden Verantwortung übernehmen So funktionieren Bürgschaften

So funktionieren Bürgschaften

Der Weg in die Selbstständigkeit führt fast immer über Investitionen. Um etwa den Betrieb seines früheren Chef zu übernehmen, braucht ein Handwerker einen Kredit von der Bank. Die wiederum braucht Sicherheiten bei der Kreditvergabe.

Kunstschmied Martin Wilperath aus dem pfälzischen Altrip hat den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Auch er brauchte einen Kredit von der Bank. Durch eine Bürgschaft konnte Martin Wilperath den Kredit absichern und die Hausbank stimmte seinem Geschäftsplan zu.

Mit einer Bürgschaft verpflichtet sich seine Bank, per schriftlicher Erklärung, für eine fremde Schuld einzustehen. Sprich, sie wird eventuell in Anspruch genommen - von einem Gläubiger, von einer Bank, von einem Vermieter - für eine andere Person, wenn die nicht zahlen kann. Deren Schuld wird auf sie übertragen, als Bürgen.

"Ganz typischerweise, in der Praxis am weitesten verbreitet, sind die Bankbürgschaften: Die eine Person geht ein Kreditverhältnis ein, die andere Person, oftmals ist es der Ehegatte, oder eine jede andere Person verbürgt sich für diese Verbindlichkeit aus dem Darlehensverhältnis. Oder die angesprochenen Vermietungsbürgschaften. Bei jüngeren Mietern, treten die Eltern in eine Bürgschaft für ihre Kinder ein, die ihr erstes Mietverhältnis eingehen", erklärt Torsten Eickhoff, Jurist und Geschäftsführer der Bürgschaftsbank RLP.