Energie wird immer teurer Alles über Strompreise und warum sie steigen

Der Blick auf die Stromrechnung macht keinen großen Spaß. Die Strompreise steigen auch 2019 weiter. Viele der rund 1.300 Stromanbieter in Deutschland haben den Preis mit Beginn des Jahres 2019 angehoben.

Der Preis, den Kraftwerksbetreiber für ihre Energie erzielen, wird an Strombörsen ermittelt. Der Strompreis für den Endkunden setzt sich aus drei wesentlichen Komponenten zusammen.

Diese Kosten werden zum einen auf den Kilowattstunden-Preis umgelegt. In der Rechnung heißt er Arbeitspreis und ist variabel. Er kann verbrauchsabhängig steigen oder fallen. Der Grundpreis zum anderen betrifft den verbrauchsunabhängigen Teil der monatlichen Kosten. Er deckt die Bereitstellung des Stromes und wird auch fällig, wenn kein Strom verbraucht wird. Er wird auch Zählergebühr genannt, da er Kosten für Stromzähler und deren Wartung enthält.

Der Handel mit Strom ist komplex. Energiehändler kaufen Strom direkt bei den Stromerzeugern in unterschiedlichen Kontingenten, das machen sie bereits Monate bevor sie an ihre Kunden liefern. Kurzfristig und damit zu schwankenden Tagespreisen kaufen sie Strom an der Leipziger Strombörse dazu. Aus langfristigen und kurzfristigen Einkaufspreisen und der variablen Gewichtung der zugeordneten Strommengen entwickelt sich der Strompreis für Energielieferanten und Stromkunden.