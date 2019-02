Einladung für Hacker? Sicherheitsrisiko Smart Home

Ob Smart TV, die Heizung oder Überwachungskameras, immer mehr Geräte sind aus der Ferne über das Internet steuerbar. Allerdings nicht nur für ihren Besitzer. Schlecht gesichert sind sie eine Einladung für Kriminelle und Einbrecher, die unbemerkt in die eigenen vier Wände eindringen können. Wir erklären, wie Sie Ihr Zuhause schützen können.

Übersetzt bedeutet "Smart Home" intelligentes Zuhause. Die Geräte sind vernetzt, können so miteinander kommunizieren und sind mit ihrem Besitzer via Internet oder auch per Funk verbunden.