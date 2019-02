Die Chance auf ein zweites Leben Mit Immuntherapie den Krebs besiegen

Etwa jeder zweite Mensch erkrankt im Laufe seines Lebens an Krebs. Genauso wie Manfred Scharein aus Mainz. Aber immer mehr Menschen überleben den Krebs, so, wie Manfred Scharein. Ein wichtiger Grund: neue Therapieformen, die manchmal sogar in hoffnungslosen Fällen helfen, eben wie bei Manfred Scharein.

Manfred Scharein muss sich erst an die Situation gewöhnen: "Dann bin ich Sonntags Abends mal wieder mehr oder weniger komatös in den Schlaf gefallen, am nächsten Morgen aufgewacht und das erste, was ich immer gemacht habe, war erstmal die Schmerzmedikamente einträufeln zu lassen. Und irgendwann nach dem 20. Tropfen des ersten Schmerzmedikaments stellte ich dann fest, was mach ich hier eigentlich: Ich hab ja gar keine Schmerzen mehr und das war total surreal."