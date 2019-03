Die Bereitschaft zur Blutspende sinkt Blut spenden - Leben retten

Blutspendedienste wie das Deutsche Rote Kreuz müssen kreativ sein, um neue Spender zu gewinnen. Eine Möglichkeit: besondere Events. Zum Beispiel bietet das DRK zum Oktoberfest Motto-Termine an, bei denen Brezel und alkoholfreies Bier angeboten wird. Oder sogenannte Blutspende-Marathons in Verbindung mit kleinen Gewinnspielen sollen neue Spender locken. Auch Partys in Kinos sind eine Möglichkeit.