Bad Kreuznacher Spargelnest mit Rohschinken und Knoblauchsoße

500 g Spargel, geschält und in dünne Streifen geschnitten

200 g Lauch, in dünne Streifen geschnitten

2 Karotten, in dünne Streifen geschnitten

200 g Sellerie, in dünne Streifen geschnitten

1 Ei (für die Gemüsemasse)

100 g geriebenen Bergkäse

3 Eier (für Pfannkuchen)

Mehl

50 ml Öl

Pfeffer, Salz, Muskatnuss

1 dicke Scheibe fetten Speck (z.B. Lardo di colonnata), fein gewürfelt

1 Zwiebel, fein gewürfelt

5 Knoblauchzehen, gehackt

1 EL Mehl

Gemüsebrühe (Blanchierwasser)

50 ml Sahne

200 ml Riesling

200 g Rohschinken

Kresse zur Dekoration