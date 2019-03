Anders produzieren, anders konsumieren Ferkelkastration - vermeidbares Tierleid

Jedes Jahr werden in Deutschland 20 Millionen männliche Ferkel kastriert. 2013 hat der Bundestag beschlossen, dass die Tiere nicht mehr ohne Betäubung kastriert werden dürfen. Fünf Jahre hatte die Branche Zeit, sich darauf einzustellen. Was seit 01.01.2019 für die EU gilt, wird in Deutschland aber erst ab 2021 umgesetzt.

Landwirte sind in der Zwickmühle. Ständig in der Kritik und nach eigener Aussage finanziell am Limit. Die Erzeuger müssen bei der Umsetzung der besten Kastrationsmethode, was das Tierwohl angeht, finanziell unterstützt werden, denn sonst machen noch mehr Landwirte dicht, schließen ihre Schweineerzeugung.