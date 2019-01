Alte Elektrogeräte - neue Gesetzeslage Elektroschrott richtig entsorgen

Die EU schreibt den Mitgliedsstaaten vor, welche Mengen an Elektroaltgeräten sie recyceln müssen. Deswegen gibt es einen geregelten Kreislauf, um die Mengenvorgaben so gut wie möglich einzuhalten.

Für jedes Elektrogerät, das in Deutschland auf den Markt kommt, hat der Hersteller an die Stiftung Elektroaltgeräte ("ear") eine Entsorgungsgebühr entrichtet. Dort muss der Hersteller sich und seine Geräte registrieren. Die Entsorgungsgebühr schlägt er auf den Kaufpreis.

Die Stiftung wiederum beauftragt Städte und Kommunen mit dem Einsammeln des Elektroschrotts. Er wird in fünf verschiedenen Kategorien eingeteilt, je nachdem, welche Roh- oder Giftstoffe das Gerät enthält. So müssen beispielsweise Kühlschränke, in denen umweltschädliches Kühlmittel verbaut ist, anders entsorgt werden als Stereoanlagen oder Fernseher.

Alles, was in den Wertstoffhöfen an Elektroschrott gesammelt wird, geht an zertifizierte Zerlegebetriebe. Sie nehmen zum Beispiel Smartphones auseinander, um die darin verbauten seltenen Rohstoffe zu sammeln. Sie werden noch einmal verwertet. Auch Kupfer aus Computerplatinen oder Kühlschrankleitungen werden so zur Wiederverwertung gewonnen. Die Betriebe müssen genau Buch führen über die Geräte, die sie zerlegen. So soll vermieden werden, dass Elektroschrott illegal nach Afrika verkauft wird, wo Menschen unter gefährlichen Bedingungen die Rohstoffe entnehmen.