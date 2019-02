1. Februar: "Ändere dein Passwort"-Tag Auf sichere Passwörter achten

Passwörter sind essentiell wichtig, um sich und seine Daten zu schützen. Zu laxer Umgang kann sowohl wirtschaftlich also auch persönlich schweren Schaden anrichten. Und auch wenn es schwerfällt: Passwörter so kompliziert wie möglich gestalten und immer wieder ändern! Nur so ist man davor gefeit, Opfer von kriminellen Hackern zu werden.