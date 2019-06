Exklusiver Blick hinter die Kulissen Erlebnistag "Amuse Gueule-Tour mit Markus Plein"

Erlebnistag "Amuse Gueule-Tour mit Markus Plein" Bitte beachten Sie, dass die mit * gekennzeichneten Felder ausgefüllt werden müssen. Ihre persönlichen Daten Vorname* Name* PLZ* Wohnort* Telefon*: E-Mail* Alter* Personenzahl (max. 2)* Ihre Nachricht Sie können noch maximal 2500 Zeichen eingeben. Datenschutzerklärung Die hier eingegebenen Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt. (bitte beachten Sie hierzu auch die Datenschutzerklärung des SWR. [mehr...])

1. Mit der Teilnahme an der Aktion erkennen Sie ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

2. Der Veranstalter der Aktion ist der SWR.

3. Die Teilnahme an der Aktion erfolgt ausschließlich über "www.SWR.de/landesschau-rp". Zur Teilnahme an der Aktion müssen Sie Ihren Namen, eine gültige E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer, Ihren Wohnort und Ihr Alter sowie Anzahl der Personen (maximal 2) in das Formular eingeben und den Teilnahmebedingungen zustimmen.

4. Das Mindestalter für die Teilnahme an der Aktion ist 18 Jahre.

5. Der Teilnahmezeitraum ist vom 01.04.2019 bis 12.04.2019, 23.59 Uhr

6. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir 20 Plätze für den Erlebnistag "Amuse Gueule-Tour mit Markus Plein". Die 20 Plätze sind nur am 25.04.19 gültig und umfassen die Teilnahme an den Programmpunkten gemäß Ausschreibung. Die Teilnehmenden werden schriftlich und per E-Mail benachrichtigt.

7. An der Aktion kann nur zu dem festgelegten Zeitpunkt teilgenommen werden. Sollte an der Aktion zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht teilgenommen werden können, verfällt der Gewinn ersatzlos. Eine Umwandlung des Gewinns in Geld- oder Sachpreise ist nicht möglich.

8. Die Teilnehmenden informieren umgehend die angegebenen Ansprechpartner, falls sie an der Veranstaltung nicht teilnehmen können oder wollen.

9. Sofern die Veranstaltung aus einem wichtigen Grund nicht stattfinden kann oder der Ablauf der Veranstaltung Änderungen erfährt, sind Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen ausgeschlossen.

10. Die Reise nach Wintrich und von dort zurück wird von den Teilnehmenden selbst sowie auf eigene Kosten und eigenes Risiko organisiert und durchgeführt.

11. Speisen und Getränke außerhalb der Verkostung werden von den Teilnehmenden selbst bezahlt.

12. Für den Besuch der Veranstaltung gelten die Bedingungen und die Besucherordnung des Veranstalters.

13. Der SWR behält sich vor, die Aktion jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmenden stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR zu.

14. Der SWR kann Teilnehmende aus wichtigem Grund von der Aktion ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt.

15. Mitarbeiter des SWR, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.